北市推pay.taipei 停車費、水費都可行動支付

2017-06-25 13:08

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府與8家支付業者合作，今日推出智慧支付平台「pay.taipei」，民眾可下載「pay.taipei」行動App或上網站一鍵繳納水費、停車費及聯合醫院醫療費用。 資訊局表示，「pay.taipei」是全國首創的市政繳費整合平台，具有高度的可擴性並符合市場的發展趨勢，推出後即受到支付業者、中央主管機關的肯定及重視，並獲銀行公會與業界的支持。

目前北市府與8家支付業者合作，分別是Pi行動錢包、台新銀行、玉山銀行、ezPay台灣支付、歐付寶、愛貝錢包、街口支付以及橘子支付，業者也祭出專屬優惠，甚至有高達百元折扣金可使用，民眾可以根據自己的喜好習慣，選擇自己喜歡的方式支付。

市長柯文哲表示，智慧型手機改變了整個世界，像自己在義大利出訪時，只要有有Wifi的地方市府都還在運作。而pay.taipei整合市府所有繳費平台，無論是停車費、自來水費或聯合醫院醫療費都能支付，業者無須再跨局處一個一個去談。

柯文哲也說，整合後付帳時空限制都不見，也預見電子商務、物流在未來5年是改變台灣及世界潮流。他也提到，這次雙城論壇很重要的任務就是去看中國比臺灣發達的電子商務、物流，「不管是誰，比我厲害的都要去學習。」