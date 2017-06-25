空英1919夕陽路跑 全程看英文、湖畔聽音樂

「2016 LET'S RUN-空英1919陪讀路跑」盛況。（基督教救助協會提供）

2017-06-25 12:55

〔記者陳炳宏／台北報導〕由基督教救助協會、空中英語教室與TRAVELER旅行者，連續第四年舉辦的「2017 LET'S RUN-空英1919陪讀路跑」將於7/29 （六）下午四點在新店碧潭東岸廣場舉行，不同於過去三年，今年LET'S RUN改為夕陽路跑，之後還將舉行湖畔音樂會，並可抽高達700份市價總值高達百萬的獎項，雖然所有報名費在扣除活動成本後，將全數捐給1919弱勢兒童課後陪讀計畫做公益，但到上個月底，募款達成率僅24.5%，不到1/4。

主辦單位表示，今年LET'S RUN選在傍晚舉行，預計於下午四點開跑，屆時沿途將佈滿英文激勵標語，讓跑者浸淫在英語學習的情境中。而空英的外籍老師們也將全員出動，全程陪跑，並與跑者進行英語互動。

基督教救助協會自2004年開辦1919陪讀計畫，13年來已資助超過3萬個弱勢家庭的孩子。今年9月起預計將資助229班2500個孩子上陪讀班。但近年來因經濟不景氣，募款壓力極大。尤其自今年年初以來，每個月的募款收入都比去年同期差，令人憂心。

長期推動台灣英語教育的空中英語教室創辦人彭蒙惠老師，在獲悉1919陪讀計畫的募款困境後，決定連續第四年與救助協會、TRAVELER旅行者合辦「LET'S RUN-空英1919陪讀路跑」。盼望透過運動、音樂與公益的結合，能為1919陪讀計畫募足經費，使更多弱勢孩子能免費上陪讀班，接受課業輔導、品格教育、才藝訓練、營養晚餐，及家庭關懷。

五點四十分開始的湖畔音樂會，是今年LET'S RUN的一大特點。除了天韻合唱團、彭蒙惠老師的小喇叭表演外，也將加入小提琴、薩克斯風等演奏中西浪漫樂曲。此外，長期擔任南港舊莊1919服務中心小志工的胡適國小弦樂團，也將在音樂會中奮力演出。

今年報名仍分6K/700元及11k/900元兩種，但增加學生方案，讓500名18歲以下學生能以500元優惠價報名。現場並可抽吸塵器、折疊車、機票、350餘份福袋等，市價總值超過百萬元的獎項。

基督教救助協會夏忠堅秘書長表示，LET'S RUN是一個寓教於樂的公益活動，很適合親朋好友、全家老少一起揪團參加。名額有限，報名報名即將於7月3日截止，請還未報名的朋友們不要錯過。