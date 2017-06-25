慶祝開山34年 靈鷲山贈1500只火災警報器

靈鷲山捐贈1500只住宅用火災警報器及移動式LED強力照明燈箱1組給新北市政府，由市長朱立倫（左）代表接受，並頒發感謝狀給心道法師（右）。（記者林欣漢攝）

2017-06-25 12:54

〔記者林欣漢／新北報導〕靈鷲山慶祝開山34年，今天舉辦千人大朝山等系列活動，並捐贈新北市政府1500只住宅用火災警報器，由市長朱立倫代表受贈，朱立倫感謝靈鷲山的善心，並參拜金佛，祈求全民平安無災、諸事圓滿。

靈鷲山無生道場由開山和尚心道法師成立於1984年，座落台灣東北角風景線上，山上供奉11面觀音、多羅觀音、毗盧觀音、尼泊爾的千手千眼觀音等，其中，「聖山寺金佛園區」主殿供奉3尊泰國國寶金佛，展現現代南北傳佛教的文化交流成果。

今年靈鷲山開山慶典以「護持願力，世代傳承」為主軸，清晨7點開始由「大朝山」揭開序幕，上千名信眾遵循九步一跪大禮遶行1公里，體驗心道法師開山的實修苦行精神，而「聖山巡禮」活動中，廟方更特別開放心道法師閉關的法華洞供民眾參訪，同時讓民眾參觀11面觀音體驗觀音道場的慈悲願力與禪修宗風。

現場並發送聖山寺法師率志工製作的3000份「大悲平安餅」給四眾弟子，平安餅加入持誦21天，超過百萬遍經文加持的大悲水，讓信眾歡喜吃平安。

聖山寺金佛殿廣場也規劃「寧靜好市集」，以寧靜、愛心、對話、素食、再生、節約、減碳、節水、綠化九大生活主張為主題，16大攤位販售美食以及寺廟文創小物，攤位設計也加入愛地球理念，饒富意義。

前年靈鷲山無生道場的華藏海與圓通殿，因為火災付之一炬，重新整建後今年再度啟用，靈鷲山特別捐贈1500只住宅用火災警報器及移動式LED強力照明燈箱1組給新北市政府，由市長朱立倫代表接受，並頒發感謝狀給心道法師。

朱立倫表示，靈鷲山是新北市績優宗教團體，弘法的足跡也遍佈世界各地，在心道法師的帶領下，靈鷲山將心靈安定的力量分享到家庭社會，不僅時常提供弱勢救濟服務，也不斷關心地方災防，這次特別考量到低收入戶及獨居老人的住家安全，這些住宅用火災警報器將提供給貢寮區、雙溪區及平溪區居民使用，降低火災的威脅，感謝靈鷲山的慈悲。