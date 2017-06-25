「生病只能自己忍耐」 聯合義診照顧外籍漁工健康

2017-06-25 12:37

［記者簡惠茹／宜蘭報導］外籍漁工長期在海上作業，身體有病痛往往都自己忍耐，今天在蘇澳區漁會有一場大型聯合義診。來自菲律賓的Marlon很感謝有這樣的機會，他說，有這個義診機會讓他能好好照顧身體，繼續努力存錢蓋房子給家人住。

內政部移民署、宜蘭縣政府、漁業署、佛教慈濟基金會和蘇澳區漁會今天在蘇澳區漁會第三拍賣漁市場辦理「關懷外籍漁工聯合義診活動」，邀請外籍漁工前來健檢，現場更安排印尼、菲律賓與越南語翻譯人員，讓漁工可以好好向醫師詢問健康問題。

花蓮慈濟醫院帶領14名醫師前來參與這次義診，副院長許文林說，外籍漁工平常辛苦的在海上作業，生病了也很難及時看醫生，這次義診項目包含內科、外科、心臟科、牙科、疼痛科甚至還有中醫和推拿，希望一起關心外籍漁工的健康。

移民署表示，義診活動與佛教慈濟基金會合作已經長達4年的時間，每半年就會在南方澳漁港舉行一次，移民署長何榮村說，外籍漁工長時間忙於海上捕撈工作，返港後還要繼續卸貨理網，加上大半薪水都寄回家中，身體若有不適常常都自行服用成藥或不理會，希望透過義診照顧外籍漁工的健康。

來自菲律賓的外籍漁工Marlon今年36歲，在南方澳從事捕魚工作已經長達4年的時間，他說，平常幾乎都待在船上，很難有機會可以去看醫生，生病也只能自己忍耐，今天特別讓牙醫檢查牙齒，希望把身體照顧好，然後繼續努力存錢帶回家鄉，蓋一棟漂亮的房子給孩子和老婆住。