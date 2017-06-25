國際失智照護博覽會 賴清德估：全台失智患者約26萬多人

台南國際失智照護博覽會，二十五日上午在成大醫學院召開。（記者王俊忠攝）

2017-06-25 12:25

〔記者王俊忠／台南報導〕台灣臨床失智症學會與南市社會局、衛生局、成功大學等單位，今上午在成大醫學院召開台南國際失智照護博覽會，市長賴清德推估今年台南失智症患者約有二萬多人，目前全市有二十六個失智與失能者日照中心，明年希望增加十四個日照中心照護失智患者。

已歸建成大的衛福部前次長蔡森田致詞表示，蔡英文總統肯定南市長照二．０做到一百分，但他相信市長賴清德不會以一百分為滿足，「應該會更上層樓」。話中藏有弦外之音，引起部分與會者鼓掌附和。

台灣臨床失智症學會理事長白明奇指出，辦理此次國際失智照護博覽會是很大膽的嘗試，也因為中央重視，才能集結國內產官學界與邀請日本、韓國學者專家與談日、韓經驗為失智症照護貢獻心力。

賴清德肯定白明奇醫師對失智症照護的用心與遠見，他說，台灣跟世界一樣，失智症問題愈來愈嚴重，台灣六十五歲以上長輩罹患失智症盛行率約八％，估計全台失智患者逾二十六萬人，到民國一百五十年，可能每一百人有五人患失智症。

在南市部分，賴市長說明，目前南市人口一八九萬人，六十五歲以上長輩達一四．０六％（逾二十六萬人），已達高齡化社會，估計今年有二萬多人罹患失智症，這是很嚴重的問題，市府社會、衛生等單位已在各區成立二十六個失智與失能者的日照中心，希望與白明奇醫師、成醫、中央各單位一起來合作面對、解決這問題。