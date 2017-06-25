全台最早慶開齋節 千名穆斯林齊聚基隆

基隆今天在市民廣場辦理伊斯蘭傳統禮拜儀式及嘉年華會，現場安排義剪活動，拉近穆斯林與台灣人間的距離。（記者林欣漢攝）

2017-06-25 12:14

〔記者林欣漢／基隆報導〕慶祝開齋節，基隆市今天在市民廣場辦理伊斯蘭傳統禮拜儀式及嘉年華會，吸引上千名穆斯林齊聚，一同進行傳統宗教禮拜及享受薑黃飯、天貝等美食，場面熱鬧。

社會處長吳挺鋒指出，一年一度的開齋節，是穆斯林的農曆新年，基隆有5000多名外籍工作者，印尼籍約占6成，基隆是今年全台最早舉辦開齋節的城市，特別抱著歡喜心情舉辦這場盛會，今天就像是基隆的印尼日。

禮拜儀式後，現場安排舞蹈、歌唱及爵士鼓表演等演出，場面熱絡，基隆市長林右昌也到場感謝穆斯林朋友對基隆的付出，他說，因為有大家的參與，基隆變得更美麗，展現國際港市的多元包容。

林右昌與印尼經濟貿易代表處投資部主任Mohammad Firdaus互贈紀念品，一起走訪攤位品嚐道地穆斯林美食，合影留念。吳挺鋒表示，薑黃飯是在穆斯林生日、重要節日或拜拜的時候才會製作，塑型為山形的薑黃飯，也是象徵著對高山、萬物的崇敬。

娶印尼籍穆斯林妻子、在基隆開設印尼商店的吳一成說，穆斯林講究平等、生性好客熱心助人，對伊斯蘭教非常虔誠，齋戒與開齋都是穆斯林非常重視的日子，他期許有朝一日在基隆蓋清真寺，讓穆斯林朋友可以好好聚會、祈禱。