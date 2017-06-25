預防豬隻中暑 淡水養豬場有妙方

天氣高溫炎熱，豬隻中暑事件時有所聞，淡水區養豬戶於豬舍加裝自動灑水設備，降溫效果佳。（動保處提供）

2017-06-25 12:09

〔記者賴筱桐／新北報導〕連續幾日高溫炎熱，不僅人受不了，豬隻中暑事件也時有所聞，新北市動保處建議飼主在豬舍裝置噴霧設備。例如淡水區3戶豬農在天花板上方設有自動噴霧灑水系統，降溫效果佳，減少豬隻中暑機率，提升經濟產值。

動保處長陳淵泉指出，每月派員至轄內養豬戶進行疾病調查監測工作，並宣導法規政策，夏天最常碰到的問題就是豬隻中暑，出現食慾不振、脫水及發熱症狀，嚴重時恐急性暴斃死亡，屠宰時肉品會有出血點，無法銷售，豬農損失慘重。

陳淵泉表示，預防豬隻中暑，可請獸醫師注射類固醇藥劑及解熱鎮痛劑，減緩發生機率，但畢竟耗時費工，且受限藥物停藥期問題，難以一勞永逸。動保處觀察，企業化養雞場皆使用密閉水濂式禽舍，避免雞隻中暑，但豬隻體積較大，若用同樣方式成本太高，因此建議養豬戶用噴霧式灑水設備加上風扇輔助，降低室內溫度。

淡水區養豬戶張家壽說，10年前接棒父親養豬事業，常思考如何改善飼養技術，解決夏天高溫問題，因此設置自動灑水設備，雖然電費增加，卻提高豬隻生產育成率，並減少豬舍臭味，讓豬隻有更好的生活空間，是十分划算的投資。

農業局表示，養豬產業若要維持永續性，須改善飼養技術，兼顧動物福利，提醒豬農勿購買來路不明的仔豬，避免引入病原造成損失，豬場應保持通風及適當保溫，出入口設置消毒踏槽，人員進入不同畜舍時，應更換工作衣及工作鞋，以免交叉感染。