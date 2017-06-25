高雄市200百棟列為耐震D級老屋 詳評補助提高為60萬

高雄市持續推動老屋健檢，詳評補助提高為60萬。（記者張忠義攝）

2017-06-25 11:46

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市去年針對86年以前興建的6樓以上大樓，推出老屋健檢初評補助，其中約200棟列為為耐震D級（差），市府即日起提高詳評的補助，每案最高60萬元。

去年2月美濃大地震後，高雄市工務局推出老屋健檢初步評估，對象為民國86年5月前，取得建照的6樓以上大樓，估算全市約有6千棟，最後有3400多棟申請，結果有約200棟被列為為耐震D級（差），需進一步詳細評估，其餘大多數列為C級。

結構安全（耐震）的初評表共分18項，結果分為A級（優）、B級（佳）、C級（尚可）、D級（差）、E級（劣）。

高雄市被列為D級的200棟大樓，工務局擔心衝擊房價，迄今未公布，只寄發通知給各大樓。去年9月則推出詳評的補助方案，每棟最高補助30萬元。

但列為D級的大樓管委會，認為詳評的檢測費高，得鑽探採樣，希望政府的補助金額能再提高。因此高雄市工務局即日推出新一波老屋健檢補助，將詳評的補助金額提高到60萬元，每件補助比例最高45％，額度為30棟。

此外，這波老屋健檢也持續進行初評，補助費用每件6千至8千元，採全額補助至預算用完。對象則為88年底以前，取得建造的6樓以上大樓，且作為住宅使用比例達一半上者；或5樓的集合住宅達5戶以上，且兩者非屬鋼骨造或鋼骨鋼筋混凝土造的建築物。

高雄市工務局長趙建喬表示， 將主動通知高危險疑慮的住宅所有權人或管委會，進行耐震初評及詳評，降低地震發生時的生命財產損失。詳情可洽建管處，電話07-3368333轉2420、2421。