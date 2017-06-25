資源再利用 中市首條轉爐石鋪面道路27日施工

2017-06-25 10:58

〔記者張菁雅／台中報導〕轉爐石為鋼鐵廠煉鋼製程的副產品，用來做為道路鋪面，不但是資源再利用，並具磨損低、抗滑性佳、抗車轍能力強等優點。台中市政府建設局表示，龍井區臨港東路二段路況差，27日將進行轉爐石瀝青鋪設作業，該道路將成為台中首條轉爐石鋪面道路。

建設局表示，龍井區臨港東路二段為30米東西向道路，串連台1線與西濱快速道路（台61線），車流量大，且以大型重車，路況已有損壞、下陷情形，該局去年以一般瀝青混凝土鋪面先完成南側車道路平工程，近期觀察到北側車道也有加劇損壞情形，日前先進行路基補強工程，27日將進場鋪設轉爐石瀝青。

建設局說明，轉爐石是鋼鐵廠轉爐煉鋼高溫製程下產出的副產品，在煉鋼過程中，為除去鐵砂礦石雜質，加入石灰石及白雲石等石材當助熔劑，助熔過程中所產生的爐碴，就是轉爐石。而轉爐石的主要成分是氧化鈣和三氧化二鐵等化學物質，其物理和化學特性相對穩定，經毒性溶出試驗測試，汞、砷、銅、鉻、鉛等重金屬試驗值遠低於法規管制標準，在國內通常被拿來用在水泥原料、道路建築施工及海堤工程材料。

建設局指出，轉爐石具有資源再利用、磨損低、穩定值高、抗滑性佳、抗車轍能力強、抗剝脫能力佳等優點，有效提昇路面的品質與耐久性，高雄市政府、台南市政府、屏東縣政府、嘉義縣政府、高公局南工處、高雄港務公司等單位，已完成10多條道路以轉爐石粒料作為瀝青混凝土鋪面。

臨港東路二段使用的轉爐石，由中聯資源公司免費提供，刨鋪工程將於27日起進行，預計28日完工。完工後，臨港東路二段將成為台中市首條使用轉爐石瀝青鋪面的道路，另此段路平工程也將代表台中市參加106年度金質獎選拔。