少子化風暴 民調：教育部長期忽視幼教

黃昆輝教育基金會今天（25日）舉行「重要幼兒教育議題民意調查」記者會，董事長黃昆輝（中）民調小組召集人郭生玉（左）、委員馮清皇（右）出席。（記者簡榮豐攝）

2017-06-25 10:31

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化風暴來襲，已成國安危機，但黃昆輝教授教育基金會今天公布一份自作的民調指出，受訪民眾認為教育部長期忽視幼教，超過7成認為5歲以下幼兒要進入幼兒園就讀是困難的，公私立幼兒園收費差距大，政府對幼兒教育的經費編列不足，課程內容也不符期待，黃昆輝教授呼籲政府正視幼教問題，才能緩解少子化的問題。

黃昆輝表示，台灣少子化問題嚴重，年輕人不敢生兒育女，幼兒教育的經費負擔是一大關鍵，因此基金會作了幼教民調，盼能提醒政府正視幼教問題，從數量和品質兩方面提升。

基金會民調顯示，受訪民眾認為2歲到5歲的幼兒要進入幼兒園是困難的，比率高達72.3％，尤其是北北基和宜花東金馬的困難度最高，而目前幼兒教育最需要改善的項目，以縮短公私立幼兒園收費差距最多、占比31.8％，另對於幼教經費占中央教育經僅3％，近6成受訪民眾認為占比太低而不合理。

對於幼兒園不得教英語和國字注音符號，調查也顯示，7成民眾認為不合理，反而有91.4％受訪民眾認同以遊戲的方式，讓幼兒學習國字注音符號，另也有87.7％受訪民眾認為可以透過遊戲讓幼兒學英語，如此才符合家長的期待。

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