06/25 各報重點新聞一覽

2017-06-25 06:08

自由時報

7休1、加班 縣市長促彈性

一例一休新制上路後爭議不斷，勞動部預定七月一日進行勞檢，傳出多個縣市不願配合，引發決策高層關切，蔡英文總統昨晚邀請十二位民進黨籍縣市長到官邸當面進行溝通，勞動部承諾將來會「以輔導為手段，以改善為目標」，以化解民怨，縣市長們則要求更多彈性。

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桑布伊 笑傲金曲

第廿八屆金曲獎頒獎典禮昨晚在台北小巨蛋舉行，國語歌王歌后由方大同、艾怡良搶下，今年首度設立「年度專輯獎」，不分語言一起競爭，回歸音樂的本質，最後由原住民歌手桑布伊（盧皆興）以專輯《椏幹》奪得，他激動表示：「感謝部落給我養分，也謝謝台灣這塊土地，給我們這麼美麗的語言和音樂。」

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中國疫苗 裝金門高粱瓶闖關

海巡署金門機動查緝隊偵破首起以高粱酒瓶混裝疑似鴨類疫苗，由金門往台灣闖關案，查獲共計十八箱、二百一十瓶，約廿四萬西西，市值約新台幣一千八百萬元，至少可施打約九百六十萬隻雛鴨，防疫單位正等待農委會藥品檢驗所化驗結果。

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蘋果日報

四川山崩 如小林村翻版 滅村埋120人

2008年中國四川汶川大地震時遭重創的四川阿壩藏族羌族自治州茂縣，昨晨發生大規模山崩，在河谷邊的新磨村62戶、約120人，慘遭約800萬立方公尺山石，從1600公尺高處轟擊而下，全村剎那間幾被夷為平地。至《蘋果》昨晚11時截稿為止，除3名住離山崩處約40公尺的一家3口，因嬰孩哭鬧驚醒及時逃生外，尚未有倖存者傳出。國內學者初步推論，這起山崩和台灣8年前八八風災小林村被滅村的成因類似，提醒這類有人居住的山區應做好地質調查。

史上最大宗 陸禽流疫苗攻台遭扣

防疫大漏洞！台灣禽流感疫情增溫，農委會統計今年至昨共撲殺144萬6976隻家禽，竟有人從中國走私鴨類禽流感疫苗，灌入金門高粱酒瓶中，企圖從金門空運台灣牟利，被海巡署在金門尚義機場查獲210瓶，市價逾千萬，是國內邊境查獲史上最大宗動物疫苗走私案，這批違法疫苗若闖關成功，恐讓國內疫情惡化。走私者昨依違反《動物用藥品管理法》送辦，最高處7年徒刑。

聯合報

金曲獎世代交替 歌王方大同 歌后艾怡良

音樂圈年度最大派對暨戰場金曲獎，廿四日在台北小巨蛋檢視這一年的心血，世代交替成形，「魯蛇青年」草東沒有派對是流行類最大贏家，三比二贏了「熱血大叔」五月天，方大同與艾怡良也都是王、后新鮮人，香港歌手盧凱彤台上出櫃則是最彩虹的一刻。

大雨山崩 四川茂縣百人活埋

四川省阿壩州茂縣疊溪鎮新磨村昨天大雨發生山體垮塌意外，位在山腳下的整座村落瞬間被埋在土石內，至少上百人遭活埋，凶多吉少，到昨晚九時已挖出六具遺體。

中國時報

破壞一中原則 國台辦：兩岸產業合作倒退

蔡英文政府拒不承認「九二共識」，為兩岸產業合作蒙上陰影。大陸國台辦副主任鄭柵潔昨在「兩岸（昆山）產業合作論壇」上表示，體現「一個中國原則」的九二共識，是兩岸關係和平發展根基，根基遭到破壞，兩岸產業合作勢必受嚴重影響，不只可能停滯不前，甚至會倒退。

金曲獎28 艾怡良擒歌后 方大同奪歌王

第28屆流行音樂金曲獎頒獎典禮24日於台北小巨蛋舉行，第6度入圍的方大同，昨以《JTW西遊記》專輯首度封歌王，他在台上說，「謝謝所有歌迷的支持，我要感謝家人，特別是我母親！」艾怡良首次入圍，以《說艾怡良》專輯一舉拿下金曲歌后，她感性回應，「謝謝爸爸媽媽願意等我這麼久，我會鞭策自己再快一點，勇敢一點」，不會辜負大家對她的好。