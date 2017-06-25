傳產悲歌！台灣帳冊最大廠 如今只剩一女工

天德第二代總經理劉光昭展示天德主打產品。（記者王捷攝）

2017-06-25 01:08

〔記者王捷／台南報導〕台南老一輩的商人對天德行都不陌生，因為天德行的主打商品是帳冊跟資料夾，是商業活動的必備品，當年風光一時，二代總經理劉光昭說，現在百坪工廠只剩下5個股東、1名女工，女工的薪水是2萬，而董事長的薪水不過4萬多元，台南很多中小企業曾造就台灣經濟繁榮，如今卻被勞基法扼殺，令他覺得很失望。

台南第二間工廠 一虧就是26年

二代管理人劉光昭說，父親在民國31年創業，民國47年在台南中西區興建廠房，當時天德行工廠是全台南第二間工廠，全盛時期全國商業都使用天德行的帳簿，天德行台南、高雄廠房加起來曾超過百名員工，也培養自己的業務開文具行，大家對未來一片希望。

不過，80年代電腦商務流行，天德行帳簿被取代，生意大不如前，劉光昭說，他印象很清楚，民國86年天德行出現赤字，至今已虧損26年，平均每個月約虧損14萬元，現在高雄的廠房賣了，前年又賣了一塊東區地產，只為了發資遣費，現在天德行字號仍靠賣地的資金苦撐。

天德行曾想轉型，前年有一群大學生來採訪天德行，設計出一些文創商品，不過最後募款目標沒有達成，也沒有結果；去年因被離職的員工檢舉，勞工局勞檢2次被罰了10多萬，如今天德行落魄的只剩下1名女工，女工薪水為符合勞基法是2萬多元，而董事長的薪水，也不過才4萬多元。去年他經歷過勞檢、員工提告，快撐不下去，很多上市上櫃大工廠都在壓榨勞力，勞工局卻挑傳產軟柿子吃，也讓他對大環境感到十分失望。

劉光昭說，天德行留下來近一甲子的廠房，至今連一個櫃子都沒倒，因為全是用檜木製成，扎實耐用，如同天德行產品，不過產品卻已經不符合市場需要，他希望能轉型成文具批發業，但苦無人才，加上他年紀也大了，這間創立75年的老工廠，未來何去何從仍在未定之天。

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