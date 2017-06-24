屏東黑鮪季特色宴菜單「藏頭」 邀饕客用味蕾解密

藏頭詩東港美食，席開百桌饕客餐桌用味蕾解密。（屏縣府提供）

2017-06-24 22:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕每年5到6月的黑鮪魚文化觀光季，為東港帶來滿滿人潮，今年縣府推出「東港小琉球美食宴」，詢問度超高，今天下午於當地公廟東港東隆宮前的廟埕盛大舉辦，結合東港鎮、琉球鄉的美味小吃和最新鮮的海鮮料理，用「藏頭詩」邀請民眾每人只要250元，就能用味蕾「解密」在地特色的滿滿10道菜。

今年菜色包括正小琉球麻花捲、東港海味雙子星、港灣現撈活跳蝦、黑滷肉香煸魚干、鮪魚櫻花蝦炒飯、限定肉粿最對味、亮金金酥炸蝦丸、小食至尊旗魚輪、吃吃著迷鱻飯湯還有宴會點心雙糕潤，道道好滋味的謎底揭曉，正是「正東港黑鮪限亮小吃宴」請遊客嘗鮮。

屏東縣政府觀光傳播處表示，美食宴的每道料理都是在地最經典美食，美食宴晚會還有「鐵肺歌后」之稱的「亦帆」熱力開唱，知名Live Band輪番上陣演出，要讓遊客享受一整晚的音樂饗宴。

此外縣政府在今年黑鮪魚季中還推出不少好康，例如出示屏東縣政府LINE官方帳號，進入旅遊優惠「黑鮪魚優惠區」，即可享有45家商家限定優惠；與商家拍照上傳「屏東縣政府觀光傳播處」粉絲專頁，還可以抽豪華住宿券，有得吃有得玩，活動只到6月30日、千萬別錯過。

為打造在美味海鮮外的「觀光」，除結合在地業者所打造的「東港小旅行」，更規劃藝術燈景裝飾，分別有「魚水滿豐」、「東港三寶」、「幸福東港」3大主題。燈飾造景從東港鎮中山路沿途至東隆街及大排河堤旁一路亮燈，讓遊客品嚐海鮮之餘，漫步在藝術燈飾造景街道。

黑鮪魚季雖然近尾聲，縣政府則同步推薦周邊各式遊程，遊客可以到大鵬灣國家風景區吹著海風喝咖啡，欣賞鵬灣跨海大橋，體驗水上活動，感受東港及林邊的濕地生態；或轉往南州糖廠吃枝仔冰、控土窯、感受日式建築及鐵道文化；或搭船前往小琉球，浮潛看海龜及潮間帶生態、觀星夜遊等，享受不同於墾丁的海島風情。