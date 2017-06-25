台17線抬高半公尺前 用路人遇雨須「改道」

台17線林邊交流道下匝道與省道交會處為封閉點。（記者陳彥廷攝）

2017-06-25 00:00

〔記者陳彥廷／屏東報導〕省道台17線是往返東港、林邊主要道路，其中林邊嗂仔口橋路段及東港牛埔溪橋南側，近年常發生大雨後水淹外車道，導致摩托車騎進內側與車爭道的驚險畫面，公路局為在省道抬高前避免用路人「誤入歧途」，省道用路人未來得因為下大雨「改道」，極為罕見。

台17線258.2k到259.1k的牛埔溪橋南段及260.8k到261.6k的嗂仔口橋路段，路下方的牛埔溪及南部埤排水道，都是主要區域排水溝渠，因地勢低水位高，有時連晴天都能見路旁積水，加上上游由東往西的排水因地層下陷及海平面高漲，加上排水溝內管線不易紓排水常導致淹水，有時大雨急襲，從258.2k到261.6k整條路段全會積、淹水。

原本颱風大雨才會讓水淹進內車道的現象，卻在去年9、10月的怪雨後頻頻發生，機車騎進內車道閃避就已濺起大片量水花，甚至還因水位過高，只能騎到安全島旁互相爭道、險象環生，騎士無奈自嘲成「水上摩托車」。

公路局三工處去年在颱風來襲時曾緊急實施封道管制，但當時並無規劃明確替代道路，今年三工處在汛期前，和警方，東港、林邊公所及鵬管處敲定明確路線，省道用路人遇雨須「改道」。

三工處潮州工務段表示，「大改道」的對象主要為外地人，但也建議在地人熟知替代道路，因應近年越來越極端雨勢；設立東港分局（256.9k）、牛埔溪橋南邊（259.1k）及林邊交流道匝道拉入台17線（261.8k）等3個封閉點，用路人若要從東港上交流道，得從東港分局前轉進鵬灣環灣道路再從環灣到大鵬灣交流道上國道或走國道下道路轉往林邊，林邊往東港則反之。

官員表示，未來將於環灣道路設置導引路牌，至於省道本身，現已斥資針對最會淹的嗂仔口橋段，發包拉高台17線路面約50公分，期盼省道能杜絕再淹水情形。