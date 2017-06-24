台南白河輕旅行 體驗挖竹筍、玩荷染

白河虎山綠悠遊－竹生態體驗，帶領遊客到竹林採鮮筍、認識竹筍生態。（記者楊金城攝）

2017-06-24 21:58

〔記者楊金城／台南報導〕台南市文化局和白河區公所推動白河地方產業創意加值計畫，為虎山、大竹、內角和昇安4個社區產業加入文創設計，今天並首度推出「白寶河產業體驗」活動，帶領民眾輕旅行，體驗白河的產業魅力與地方風情，好玩有趣又有知識性。計畫希望藉文創和農遊加持，為發展社區產業找出路拼經濟。

虎山里推出「虎山綠悠遊－竹生態體驗」，兼任虎山社區總幹事的里長吳昕璨帶領遊客到竹林採鮮筍、認識竹筍生態及竹陀螺DIY，享用桶仔雞與鮮筍簡餐。

吳昕璨說，虎山盛產綠竹筍、麻竹筍、桂竹筍，社區媽媽並自製筍乾、醬筍等加工品，全無人工添加物，希望透過文創、產業旅行，行銷虎山的社區產業。

大竹里的「大竹逗點－荷染體驗」，遊客在大竹社區染布指導老師吳采蓉、陳淑珍指導下，體驗綁布設計花形、條紋，再放進蓮蓬染液的大鍋中水煮，沖水後再浸泡媒染液的上色、定色等程序，體驗荷染顏色的變化和趣味性。遊客並到社區散步在大樹下愜意聽歌、老店中尋寶。

另內角社區推出「戲說內角紅土杬子－紅土鹹蛋體驗」、昇安社區推出「昇活體驗－品味蓮藕粉好果醬」和「剝剝蓮子採蓮謠」。

遊客參加白寶河產業體驗活動須付費購買體驗劵，向虎山、大竹社區直接購買體驗券700元，昇安和內角社區體驗券450元。

8月將再推出虎山太空包盆栽小物、竹編，內角紅土礦物染的紅土鹹蛋包裝盒手提袋，昇安蓮藕粉果醬，大竹荷染布包等文創品。

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