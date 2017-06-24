莒光拚觀光 音樂會打頭陣

交通部觀光局今天慶祝成立46週年，馬管處為了讓馬祖莒光鄉居民週末夜不無聊，今天晚上邀請雙主唱樂團「One More Hour Day 」打頭陣演出。（圖為交通部觀光局馬管處提供）

2017-06-24 21:51

〔記者俞肇福／綜合報導〕位處馬祖列島南端的莒光鄉，因為沒有飛機直飛，莒光地區觀光仍十分冷門；交通部觀光局馬祖國家風景區管理處為了增加莒光遊客及居民周末夜間休閒活動，邀請各大學團體與專業演出團隊於莒光遊客中心辦理小型音樂會，今晚由雙主唱樂團「One More Hour Day 」打頭陣，讓莒光夜不孤單。

位在馬祖列島最南端的莒光鄉，包括東莒與西莒兩個島嶼，島上二級古蹟東犬燈塔與三級古蹟大埔石刻，均是遊客必訪的觀光景點。

但囿於無飛機直飛，造成遊客蒞臨馬祖旅遊，僅部分遊客會搭船至莒光旅遊，屬於偏鄉裡的偏鄉與人口嚴重流失的莒光鄉，馬管處透過活動辦理、硬體建設及產業輔導等策略，期以引進遊客，使觀光旅遊不僅帶來產值，也是可以促進偏鄉就業及安定社會結構之產業。

6月24日適逢交通部觀光局成立46週年，馬管處準備觀光局吉祥物「喔熊」造型的翻糖蛋糕及東莒社區發展協會開發的洛神花飲品，與參與音樂會的民眾們分享喜悅。

東莒社區發展協會謝春寶理事長說，十分感謝馬管處歷年來對於莒光的關注及軟硬體的建置，並期以藉由政府資源導入與社區力量的配合，點亮莒光的觀光。