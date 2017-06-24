看到大明星！ 崑濱伯帶小朋友後壁無米樂割稻

黃崑濱（右1）的腳傷已痊癒，指導小朋友下田收割稻榖，表演的很高興。（記者楊金城攝）

2017-06-24 21:37

〔記者楊金城／台南報導〕10年了，後壁無米樂稻米促進會推動入穀認養稻田，讓大家重新認識農村、稻米文化，今天下午舉辦「金金樂稻」復古收割、稻田音樂會，「崑濱伯」黃崑濱下田指導小朋友割稻，親子看到曾祖父級的崑濱伯就像是看到大明星、偶像，爭相合照留念。

這次收割的是今年2月時邀請民眾播種的一期作彩繪稻秧，現已成熟，收割稻穀為今年二期作彩繪稻田準備稻秧，黃崑濱的腳傷已痊癒，和「文林伯」黃文林指導親子下田收割稻榖。

崑濱伯種稻超過60年，人工割稻駕輕就熟，帶著幼童指導抓緊一把稻子用鐮刀割下去，「哉喔？（知道嗎）？」笑著說，也不知小朋友到底聽了有沒有懂，他說，看到親子來參加割稻體驗，認識稻米文化就很高興啦。

來自高雄的洪玉筆和曾伃亭夫婦帶著子女跟其它親子一起下田收割，看到偶像崑濱伯，十分雀躍，傍晚還能聆聽在藝術彩稻田間舉辦的音樂會，有周遭彩稻當布幕背景，氣氛十分悠閒。

「金金樂稻」並首次舉辦創意米食競賽，民眾試吃也能帶回DIY「穗穗平安」稻穗禮盒，留下對農業旅遊最美的記憶。

無米樂稻米促進會總幹事張美雪說，首辦米食創意料理比賽及試吃票選，希望帶動社會大眾對國產稻米認識，提升對米食的熱情與土地關懷，希望大家多吃國產稻米挺農民挺農村。

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