呼叫蝙蝠俠？寺廟雷射燈照天際 入夜大亮點

南投水里鄉入夜竟有雷射光束照亮夜空，身處市區就能看見醒目光束，相當特別。（記者劉濱銓攝）

2017-06-24 20:25

〔記者劉濱銓／南投報導〕呼叫蝙蝠俠？在卡通片蝙蝠俠中，當城市需要幫助，就會朝空中發射燈光，呼喚英雄拯救世人；而在南投水里鄉的龍善寺，入夜竟也有雷射光束頻頻朝天空照射，甚至遠在相鄰的集集鎮就能看見，新奇又特殊的夜間景觀，民眾不禁打趣說「是在呼叫蝙蝠俠嗎？」

昨夜在水里鄉市區，民眾發現鄰近的二坪山龍善寺，竟頻頻出現2道銀藍色雷射光束，不僅朝著天空、山巒、雲層照射，還不時旋轉、交錯，猶如演唱會的投射燈光，由於二坪山是水里市區的制高點，身處街區就可輕易看見醒目光束，民眾見狀除了覺得新奇外，也納悶為何寺廟要射出雷射燈？

對此，水里鄉代會主席林志郎表示，二坪山龍善寺是水里絕佳賞景地點，不僅能飽覽市區街景，當地也因開闊的山勢，遠從集集就能看見寺廟，而先前寺方就有點亮紅色觀音燈，入夜後成為地標之一，而為打造水里夜間亮點，才特別爭取經費設置2座雷射燈，盼日後夜裡能經常性的照射，讓往來遊客行駛在省道就能看見，並聯想到水里鄉，進一步點亮觀光發展。

寺方則表示，民眾發現的雷射光束，正好是廠商在做燈光測試，雷射燈則放置在廟前2側，由於雷射光的照射範圍、旋轉程度都要經過確認，昨晚廟前才會不斷出現光芒。

此外，由於寺廟所在的山勢正好環抱整個水里市區，並能遠眺廟前觀音山與濁水溪流域，過去就是攝影愛好者的賞景勝地，而下月9日的朝山活動，也會正對著觀音山舉行，此次能成為雷射燈光的設置地點，應是受惠得天獨厚的地理條件，也希望日後雷射光能為地方觀光帶來助益。