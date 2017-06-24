老米行銳減7成 文資調查見證常民文化

米行所保有的老碾米機。（古都基金會提供）

2017-06-24 21:23

〔記者洪瑞琴／台南報導〕古都保存再生文教基金會今日分享「台南舊城區常民生活米糧文化資產調查成果」，目前在舊城區24間開業中的米糧行，自日治時期開業至今有3間，近年新開業的僅1間，9成以上是超過30年的老店，與民國84年「台南市米穀商業同業公會」名冊相比，同樣區域內，店家數量少了7成。

古都基金會有感於許多非傳統技藝，以及與常民生活息息相關產業隨城市發展而消失，卻無人進行調查與記錄，在國家藝術文化基金會2年的補助下，以米糧業為首先調查對象，結合地理資訊平台，紀錄米糧相關機具、器物、技藝傳承者、節慶禮俗等有形與無形文化資產。

參與調查專案的邱睦容表示，調查過程中，發現仍有部分米糧行保有自開業以來的器具，包含碾米機、老米櫃、度量衡等，許多店家也樂於分享米的知識與歷史，早年因有糧區供應政策，「市區一定吃原台南縣來的米」，米糧行隨著牛車載運路徑與都市計劃道路分布，全盛期多達5百至1千家。

邱睦容表示，老米行口述歷史，台灣拼經濟起飛年代，政府喊出「住家就是工廠」，很多人「宅在家」作家庭代工，馬路上車輛也不多，可是有2種貨車特別多，就是載瓦斯與載米，米糧行「1天跑7趟」不足為奇，如今仍在的米糧行，因應時代生存，兼賣飲料或是提供烹煮諮詢，也不乏延續當年物資貧困時代「賖米 」精神，結合愛心「待用米」幫弱勢族群，在傳統與現代間，變與不變，都是見證常民生活場域中珍貴的文化資產。

近年「米食復興」的風潮興起，倡導多吃本產稻米，古都基金會認為，這些散佈在舊城區周圍的米糧行，是民眾認識米食的最佳窗口，店內存有的老器具，更如同「城鎮博物館」般親近民眾生活，延續這次調查成果，未來基金會將以刊物、推廣活動等方式，鼓勵民眾多走入米糧行，認識、學習品味台灣本產稻米。