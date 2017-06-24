基隆海洋老鷹嘉年華 巨乳偶與辣妹爭美

「基隆海洋老鷹嘉年華」今天下午4點在基隆市區熱鬧登場，3米高的巨乳人偶成為遊行隊伍一大焦點。（記者俞肇福攝）

2017-06-24 20:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕在響徹雲霄的鼓聲中，「基隆海洋老鷹嘉年華」今天下午4點在基隆市區熱鬧登場；來自全國各地與基隆市社區協會、學校團隊精心製作的大型布偶、肚皮舞、森巴鼓隊伍熱鬧踩街，遊行隊伍勁歌熱舞，讓基隆市的週末充滿嘉年華會的歡樂氣氛。

基隆海洋老鷹嘉年華遊行活動邁入第7年，參與遊行隊伍多達48隊，遊行隊伍先集結於海洋廣場；林右昌首先感謝大家參與，林右昌說，嘉年華會讓基隆整個城市變成劇場丶甚至是舞台，活動連結國中小學校美術課及透過社區民眾參與的作品，成為遊行的道具，未來變成基隆最具代表性的城市嘉年華，也讓所有人看到基隆美麗、活力與魅力。

隨後在全場倒數聲中，市長林右昌、議長宋瑋莉、立委蔡適應與文化局長馬嫻育啟動遊行並參與踩街。

大壯觀願景發展協會，打造巨型老鷹車美人魚，五福社區發展協會製作栩栩如生的台灣藍鵲，讓人一窺台灣藍鵲美麗身影；仁壽社區發展協會及六堵社區發展協會，各自打造媽祖及土地公，保佑民眾平安。

在眾多遊行的巨偶中，最吸睛就是一個3米高的「巨乳辣妹」，傲人雙峰呼之欲出，吸引許多人搶拍，成為遊行一大焦點。