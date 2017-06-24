台中國際動畫影展 主視覺「動物」的魔幻世界

台中國際動畫影展的主視覺海報。（台中市新聞局提供）

2017-06-24 21:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕今年邁入第3屆的台中國際動畫影展，將由動畫資深導演石昌杰擔任節目總監，至於影展主視覺，則由國際知名插畫家川貝母操刀，以啄木鳥在森林中覓食為創作概念，並加入山羌、山豬、台中市鳥白耳畫眉及其他神奇物種，呼應影展以「動物」為主題的魔幻世界。

台中市影視發展基金會24日公布節目總監與影展主視覺，執行長林盈志說，石昌杰出身台中，是台灣以獨立製片創作動畫影像的先驅，曾獲柏林影展兒童影像競賽評審團大獎及金馬獎最佳動畫影片，亦受邀擔任各大影展策展人，對動畫電影眼光精準且獨到。

石昌杰目前任教台藝大多媒體動畫藝術系，不僅積極投入影像教育工作，也熟悉動畫產業與學界生態，自擔任節目總監後曾遠赴法國安錫國際動畫影展等地，精心策劃豐富多元的影展活動，盼透過影展建立國內、外動畫界交流平台，串連產學能量，促進台灣的動畫發展。

本屆影展主視覺出自台中學子川貝母之手，本名為潘昀珈的川貝母曾受邀為《紐約時報》、《華盛頓日報》繪製插畫，也曾入選波隆納插畫展，個人富神秘感與強烈風格的作品讓看過的人皆印象深刻。

川貝母說，今年影展主視覺以啄木鳥在森林中覓食為創作概念，比喻藝術家在大觀世界裡尋覓創作靈感，各種天馬行空的想法都變成森林裡的奇幻動物與昆蟲，大家因想像齊聚在森林裡舉辦派對狂歡；此外，為突顯「在地」創作，更加入山羌、山豬、台中市鳥白耳畫眉，及其他神奇物種，展現本屆影展以「動物」為主題的魔幻世界。

新聞局表示，台中國際動畫影展今年首度交由台中市影視發展基金會主辦，以專業影展團隊籌辦並累積經驗，豐富在地影視能量，跳脫以往委外招商辦理所產生的侷限；影展預計10月舉行，節目包含國內、外精選動畫長、短片，首度開放全球動畫好手報名角逐高額獎金的競賽單元，影展期間更有影人論壇、兒童動畫工作坊，以及其他精彩的周邊活動。