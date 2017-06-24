取消自費醫療健保2倍價上限 衛福部：仍待討論

2017-06-24 19:55

〔記者吳亮儀／台北報導〕不少非健保特約醫療院所瞄準高收入族群的醫療商機，收取昂貴費用；衛福部上月討論是否該取消健保價兩倍的收費上限規定，讓部分醫院自訂收費標準，醫事司長石崇良強調，一切未定案、還不一定通過。

根據醫療法規定，各地醫療所自費項目是由各衛生局核定，依健保給付價兩倍是收費上限，但因健保給付低、兩倍價格也沒多太多，因此也有部分醫界人士反對。

石崇良說，目前仍在討論階段，還沒有定案，各地衛生局和醫界也有不少意見，收集意見後還待統整。