重機車友控：台3線攔查測噪音 拉轉操爆引擎

2017-06-24 19:43

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣政府環保局今天會同警方在省道台3線執行機車噪音檢測勤務，1名受檢的重機車友在臉書貼文指控，檢測人員連續拉轉3次，把他價值上百萬元重機的引擎操爆，引起其他車友同聲撻伐，建議他提告爭取國賠。

新竹縣政府環保局表示，今天的噪音檢測一切依正常程序進行，檢測人員有合格證照，環保署也派員在場指導，對於車主提出引擎、水箱受損一事，已建議對方先找維修廠商鑑定原因，再來釐清責任。

「連續拉轉3次，每次都超過幾分鐘，驗噪音驗到引擎爆掉、把事情搞大， 請問各位大大要怎麼處理？有沒有好的建議？太過份了！」車主在個人臉書貼文後，獲得眾多車友的響應聲援，不少人把貼文分享到相關的臉書社團，8小時內就有1500多人按讚、500多人分享。

「遇到腦殘的觀猿，大車高轉引擎不能原地這樣玩的，會GG……」「記得要告測試的人員 毀損財物！」「大熱天沒撞風還連續拉轉幾分鐘，根本頭殼小壞掉。」「大多重機沒外力散熱風在於原地拉轉都會引發引擎過熱！」貼文引發網友們熱烈回應，不少人分析引擎、水箱受損是因為原地拉轉缺乏散熱所致。

警方表示，這個今天上午在新竹縣峨眉鄉省道台3線路段執行的噪音檢測勤務，在場警員僅負責攔查和維持交通秩序，噪音檢測部分由新竹縣環保局人員執行。