台北河岸音樂祭開跑 強檔卡司、煙火秀HIGH一夏

2017-06-24 19:48

〔記者張凱翔／台北報導〕今年邁入第三屆的「台北河岸音樂季」，原訂從本月17日開跑，但遇豪雨襲台活動延期至今起跑，以「Young青春」為主題，以Savakan抒情、放客兄弟表演奔放的節奏開場，吸引許多週末河濱運動、散步的遊客，周遭小販也聞聲而來，直呼生意變好！

河岸音樂祭活動為期2個月，系列活動將持續至8月26日，在台北市大稻埕碼頭、大佳河濱公園等地舉行。今年以「青春舞曲」為主題，請來歌手金智娟、Matzka、中孝介、李炳輝、謝宇威等人，總計10場音樂表演，在8月26日情人節還有煙火節目，要讓民眾嗨一夏。

今年演出陣容堅強，除了金智娟、Matzka、中孝介、李炳輝、謝宇威外，還有去年獲金曲最佳演唱組的張三李四，以及阿爆、四葉草、台客電力公司、放客兄弟、葉佳修、傅葳等。觀傳局表示，活動總經費和去年一樣都是900萬元，不少歌手「友情價」演出，觀傳局表示很感謝音樂人支持。

另外，這次河岸音樂祭還有抽獎活動也吸引大批民眾參加，只要集滿3場活動印章就有機會拿麗星郵輪2人日本行套票，其他獎項還有藝人簽名烏克麗麗、黑膠唱片機，而且參加場次愈多得獎機會愈高。

民眾葉小姐說，每週六都會和男友一起到河濱公園散步，沒想到這裡有這麼棒的節目，而且還有創意市集賣咖啡、紀念小物，尤其情人節放煙火感覺很吸引人，認為抽獎活動很划算，打算碰碰運氣看能不能搭郵輪免費去日本玩一趟。