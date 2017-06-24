進擊的巨嬰！提早2週剖腹 成大接生4890公克混血男嬰

體重逼近5公斤的男嬰雙頰胖嘟嘟，讓家人及醫護人員直呼好萌。（家屬提供）

2017-06-24 18:52

〔記者王捷／台南報導〕吳姓產婦23日產下一名將近5公斤巨嬰，吳姓產婦提早約兩周在成大醫院剖腹生產，男嬰還沒有名字，不過醫護人員接生到巨嬰，直呼吳姓婦人「好福氣」，產下一位胖嘟嘟、頭髮濃密的男嬰，還可能超過成大巨嬰記錄，但求證院方，吳姓產婦的寶寶應該排行第二名，目前母子均安，吳姓婦人得知兒子進入巨嬰排行，只說當媽媽真辛苦、真偉大。

吳姓產婦23日上午，在成大醫院剖腹產下男嬰，男嬰的身高有53.2公分，體重4890公克，相當有份量，混血兒男嬰有著大眼和捲髮，渾身圓滾滾的模樣，相當可愛，讓醫護人員還有家人看到，都忍不住說「好萌」。

吳姓產婦透露，懷孕時沒有特別忌口什麼不能吃，但醫生叮囑她要特別控制體重，到懷孕後期，胎兒吸收力超強，因此比預產期提早約兩週剖腹，沒想到兒子還是重達4890公克。

起初有醫護人員抱起男嬰，稱吳婦「有福氣」，孩子說不定還會突破成大醫院的巨嬰記錄，不過經過查證，吳婦的兒子差一點就會第一名，巨嬰排行榜第一名是體重超過5公斤的嬰兒，不過吳婦對此沒有多說什麼，只說剖腹產後還很虛弱，這才體會到當媽不容易。