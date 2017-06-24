2018台中花博吉祥物賴貼圖 6/27開放免費下載

花博吉祥物的貼圖，27日就可下載。（市府提供）

2017-06-24 18:55

〔記者蘇金鳳／台中報導〕2018台中世界花卉博覽會吉祥物石虎家族與歐米馬LINE貼圖今天公開啦！將於6月27日將開放免費下載。

台中花博吉祥物日前公布，分別為石虎一家四口：虎爸、虎媽、姊姊樂虎（LOVE）、弟弟來虎（LIFE），還有鄰居歐米馬。虎爸是開朗的全能農夫、虎媽是糕餅高手，姊姊樂虎（LOVE）是天馬行空、愛幻想的女孩；弟弟來虎（LIFE）是呆萌的好奇寶寶；鄰居歐米馬則是學識淵博的養蜂人、愛吹薩克斯風的老伯伯。

花博吉祥物貼圖6月27日將開放免費下載，台中花博FB粉專近日搶先公布虎爸、虎媽、樂虎的貼圖，包括虎爸抱著肚子哈哈笑、豎起大拇指說讚讚讚；虎媽謙卑地說阿哩嘎多、暴怒翻桌，還有姊姊樂虎（LOVE）瞪著水汪汪大眼說「霸託」、扮鬼臉，都讓網友直呼「好實用！」、「想下載！」更有網友留言說「虎媽翻桌好像我媽」、催促「快讓我下載！」再度引起話題。

新聞局長卓冠廷表示，2018世界花博吉祥物之所以由石虎與馬擔綱主角，是因為2014年市府在后里展區發現保育類動物石虎的蹤跡，市府決議縮小后里展區範圍保留給石虎，並同時加入外埔與豐原兩地點以彌補展區面積的不足；另外，后里的百年馬場也一度成為難題，市府最終決定藉此契機整建修復，將打造為亞洲最大的國際專業馬術競技場，兼顧歷史文化。

2018世界花卉博覽會將於2018年9月試營運、11月正式營運，為期半年；展區包含后里（馬場園區、森林園區）、外埔（永豐園區）、豐原（葫蘆墩公園）。

目前各項建設皆陸續動工，宣傳工作也持續進行，繼本月中公布吉祥物真面目後，吉祥物貼圖也陸續發表，並預計於6月27日開放下載，當天將由市長林佳龍親自出席啟動儀式。