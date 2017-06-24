梨山春茶評鑑3百組角逐 結果今出爐

梨山春茶舉行評鑑，結果出爐。（記者李忠憲攝）

2017-06-24 19:02

〔記者李忠憲／台中報導〕和平區農會為推廣梨山茶，與台中市政府農業局合作，昨日舉行為期2天「台中市優質梨山茶（春茶）品茗暨行銷推廣活動」，共3百組產銷班農民報名角逐。評審委員邀請農業委員會茶葉改良場、農業學術研究不同領域專家擔任，針對外觀、水色與香氣滋味三種項目進行評鑑。

結果今天出爐，去年奪冠的黃名村再獲特等獎，黃名江榮獲頭等一獎，姚振義等9人獲頭等獎，李士煒等25人獲5顆星等，陳孟智等35人獲4顆星等，吳永上等104人獲3顆星等。

和平區農會總幹事李順冬表示，比賽茶葉品種以產自梨山的春季青心烏龍茶為主，今年春茶因受到些許乾旱及霜害，產量略降1至3成，批發價一般約在每斤2千3百至2千8百元間，但也有品質佳的，可賣到5、6千元。今年茶葉品質偏嫩，優點是入口滋味較柔順，缺點是略帶點苦，但不明顯，仍有水準之上。

中市農業局表示，梨山茶種植面積418公頃，年產量約271公噸，每年產值高達1.6億元。這次評鑑得獎茶葉將送農委會農業藥物毒物試驗所及茶葉改良場，進行農藥殘留化學檢驗，通過藥檢後，由和平區農會統一包裝，並加裝雷射防偽標章，杜絕不肖茶商冒名販售。