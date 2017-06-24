偏鄉小小攝影師視角 記錄在地文化與生活

2017-06-24 18:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕鮮紅欲滴的火龍果、家裡寵物活蹦亂跳、好朋友搞怪大頭貼．．．等包羅萬象的照片，都是從南投中寮永康國小20位小小攝影師視角出發的作品。他們除拿著相機記錄看似平淡無奇的生活點滴，以及周遭人事物，也透過探訪地方耆老、特殊人士，以小小記者的口語、照片、製作出人物報導，藉此拼湊地方文化與記憶，進一步思考孕育自己家鄉的問題。

友信醫療集團與立賢教育基金會走進偏鄉，鼓勵永康國小四至六年級共20名小朋友，以一年的時間拿著相機拍出生活周遭的樣貌，此外也為小朋友安排戲劇課程、小小記者工作坊，最後並分組採訪地方耆老、宮廟主委、返鄉打拚青年，所有作品在台北華山文創園區以「UccU，你看看你」為名進行展出。永康國小更以學校特色－單輪車隊，在園區進行快閃表演，邀請民眾來欣賞他們的心血結晶。

五年級的劉芷綾面對鏡頭顯得緊張，但仍道出對於一年來的課程及帶課程大哥哥大姊姊的喜愛，道出偏鄉兒童急需學習資源及外界刺激的重要性。六年級的王鴻隆則秀出他的得意之作「火龍果」，他表示自己很喜歡火龍果，所以想把它拍下來，去果園時老闆娘很熱情，「拍完之後還請我吃，超級開心！」，顯現出兒童的純真。

在採訪地方耆老與返鄉青年的過程中，則讓這些小朋友心中起了很大的漣漪，地方耆老見證中寮的興衰，訪談中鼓勵小朋友長大後要走出去外地打拚，但是返鄉青年則認為，就是要留在故鄉、回故鄉找尋特色，才能夠發揚地方的好。全程參與的友信行銷部公關執行郭婉婷說，「這無意間出現的不同意見其實沒有一定的答案，就留給小朋友自己去思考、找答案，對於他們來說也是一種學習」。