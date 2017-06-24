關西「採茶嬤」工作場景美如畫 路過遊客拍不停

在藍天白雲襯托下，18名「採茶嬤」集體採茶的畫面猶如一幅畫。（記者黃美珠攝）

2017-06-24 18:48

［記者黃美珠／關西報導］近年罐裝茶飲很受歡迎，但是年輕人幾乎都是透過電視媒體影像，或相關造勢活動的刻意宣傳安排，才看得到早年採茶姑娘採茶的場景。

但是今天在新竹縣關西鎮仁安里的山頭上，有18個平均年過半百的「採茶嬤」集體一起頂著烈日採茶。

原來她們受到前一陣子大雨影響，採收夏茶的作業被延誤，近日趁著天晴急著搶收，好準備回去烘焙做成新竹縣有名的東方美人茶。

沒想到在藍天白雲的襯托下，她們集體工作的難得場景猶如一幅畫般吸睛，頓時「殺死」不少路過遊客的手機電池，連她們自己也很驚喜。

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新竹縣關西鎮仁安里的山頭，今天出現18名「採茶嬤」集體採茶的吸睛畫面。（記者黃美珠攝）

受到前一陣子大雨影響作業，採茶嬤們今天努力搶收夏茶。（記者黃美珠攝）

受到前一波大雨的影響，「採茶嬤」們今天頂著大太陽搶著採收夏茶。（記者黃美珠攝）

在藍天白雲襯托下，「採茶嬤」集體採茶的畫面猶如一幅畫。（記者黃美珠攝）

受到前一陣子大雨影響作業，採茶嬤們今天努力搶收夏茶。（記者黃美珠攝）