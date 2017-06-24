遭批審預算不做功課 中市議會國民黨團回擊

2017-06-24 20:33

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市民進黨市議會黨團批國民黨審預算不做功課，國民黨立即回擊，批執政黨議員自甘淪為市府的橡皮圖章，不做功課認真看預算，根本是「丟臉」！

國民黨市議員顏莉敏及楊正中日前批市府本預算、第一次追加預算已刪的3.7億元再納入第二次追加預算是不尊重議會，民進黨團今天發新聞稿批2人不用功且打臉當初的朝野協商的李中，2人立即發新聞稿反擊，請民進黨盡責監督市府，別再自貶議會格調！

楊正中、顏莉敏表示，台中市政府所謂的依照決議是政黨協商的決議，大意是指「若中央函釋程序沒問題，市府可再提案送議會審議」，因此，關鍵點便在於市府可以選擇提不提案送審，若提案送審才會進入政黨協商的再審程序。所以，提案送審沒問題，重點是提了什麼案？有沒有改進？有沒有道歉？

楊正中、顏莉敏表示，市府提了案就要對自己的提案負責，針對先前議會提出的質疑和不足之處做出完整說明，並對本預算刪除的科目又從一追、二追屢次送回等不尊重議會的行為來鄭重道歉。

楊正中、顏莉敏表示，這次市府被刪或自刪送出來的預算，如大平霧輕軌可行性評估1000萬元，為本預算因為說明不清被刪除的預算，若要再提就要完整的對議會說明，而非只有寥寥幾字的預算科目名稱，根本不尊重議會。