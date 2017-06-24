日頭赤燄燄！ 遊樂園用6度冰水幫來客消暑

六福水樂園的「冰凍滑道」水溫只有攝氏6度，讓很多來客落水瞬間忍不住尖叫。（記者黃美珠攝）

2017-06-24 18:36

［記者黃美珠／新竹報導］新竹縣今天平均氣溫都在攝氏30度以上，位於關西的六福水樂園全天湧入萬餘人登門找水消暑，很多親子一起泡在水樂園內打水仗，園方則投大家所好，趁勢推出只有攝氏6度的「冰凍滑道」讓來客體驗，一下子從火熱空氣中瞬間掉入冰凍水池裡，即使在豔陽下依舊可以冷得牙齒打顫的戰慄消暑感受。

1對小姊妹花跟著爸爸挑戰這個「凍夏人」的冰凍滑道，果然落水後對攝氏6度「透心涼」的冰水又愛又怕，邊笑邊尖叫著，其中1個直接撲上爸爸溫暖的後背，就想早點遠離腳下冰水。

該園也看準這波消暑市場的「熱氣」，除了前述只有攝氏6度低溫的「冰凍滑道」，他們也號召喜歡冒險的來客，另行挑戰被稱為「海神飛艇」的飛天梭立體滑道、造型像滑板運動的U型池「天旋地轉」、或是直接俯衝直下的「急速飛魚」、以及長相像UFO的「大漩渦」。

六福水樂園表示，只要挑戰前述5項設施，爭取成為「飆速水戰士」者，就可成為該園貴賓，獨享多項優惠活動外，也可以以「水戰士」自居，拍照上傳到「六福水樂園飆速水戰士」活動網站，還有機會爭取成為每個月1名、獲票選冠軍的「人氣水戰王」，就有機會成為六福水樂園的廣告代言人等。

此外，六福水樂園暑假期間開放園區內舞台，舉辦「六福水樂園～青春舞台」活動，供個別社團非競賽性的舞台演出。即日起到7月23日為止受理高中、大專院校的熱舞社、手語社、啦啦隊、魔術社等報名，參與表演的同學，當天可免費同時暢遊六福村和六福水樂園。

六福水樂園的「冰凍滑道」水溫只有攝氏6度，讓很多來客落水瞬間忍不住尖叫。（記者黃美珠攝）

1對小姊妹花跟著爸爸體驗「冰凍滑道」，落水後又愛又怕攝氏6度「透心涼」的冰水，邊笑邊尖叫，1個直接撲上爸爸的溫暖後背，就想早點遠離腳下冰水。（記者黃美珠攝）

造型像滑板運動的U型池「天旋地轉」。（記者黃美珠攝）