城中城小旅行首發團 走讀台中第一之旅

2017-06-24 18:38

〔記者黃鐘山／台中報導〕觀光旅遊局主辦「舊城私路」台中城中城小旅行，首發團今天在太陽餅博物館揭開序幕，由知名導遊高嵩明帶領大家重新認識台中市的「第一」榮光，例如，日治時期台中州「最高」行政單位台中州廳，台灣「第一杯」珍珠奶茶等。

昨日首發團遊客中，包括哥倫比亞及南非在台中工作的外籍人士，他們雖然聽不太懂太陽餅師傅的解說，但做起太陽餅還是有模有樣；而名人帶路的觀旅局長陳盛山及市議員江肇國也特別歡迎新住民參加，好好認識台中的歷史及美食，介紹家鄉親友多來旅遊。

文史工作者高嵩明導覽表示，台中第一的事件，還包括道禾六藝文化館過去曾是台中市「第一座」監獄；大同國小是日治時期台中市第一所專收日籍兒童的小學校；彰化銀行是「第一家」由台灣人創立的銀行；世界「第一」的太陽餅，就從自由路發跡！

陳盛山強調，林佳龍市長大力振興舊城區，觀旅局連2年舉辦城中城觀光活動，今年結合旅行社、舊城區店家及飯店業者，推出60梯次舊城區半日遊，與「角落微光」、「TC Time Walk」、「筷樂俱樂部」、黃慶聲及高嵩明老師等在地深度導覽團體及名人合作推出6條精選路線。

觀旅局說，今年「城中城小旅行」甫推出即造成轟動，6至7月的梯次已全數額滿，7月25日將開放8至10月的梯次給民眾報名。有興趣的民眾可上「臺中觀光旅遊網」或「大玩台中」官方臉書粉絲專頁報名，額滿為止。