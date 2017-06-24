台中市街頭藝人甄選週六日登場 外國好手來角逐

哥倫比亞選手Sebastian與台灣女友徐千涵，編織印度曼陀羅織品。（記者蔡淑媛攝）

2017-06-24 18:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市街頭藝人甄選今明兩天在台中公園登場，共1454隊報考，報名隊數和創意更甚去年，也有來自美歐亞洲等7個國家好手參加，有日本武士真人動態表演、南美洲補夢網工藝，還有名八旬長者向女兒學小提琴逾10年，經常公開表演，這次進一步挑戰街頭藝人資格。

今年甄選中年紀最長為80歲的廖本煥，從銀行經理退休20年，看起來比實際年齡年輕，69歲開始向擔任音樂老師的女兒學習小提琴，常在同學會、校友會表演小提琴，學得學音樂、拉小提琴很快樂，希望獨樂樂也能眾樂樂，第一次參選街頭藝人，表演望春風，在現在場獲得不少掌聲。

這次還有哥倫比亞選手Sebastian在澳洲與台灣的徐千涵認識，跟著回台愛相隨，一起編織印度曼陀羅織品、製作印地安捕夢網手工藝品，組隊參賽創意工藝類，期望能捕捉惡夢，編織幸福與夢想。

甄選首日在台中公園湖心亭前舉辦開幕式，由世界雜耍聯盟扯鈴項目冠軍、太陽劇團表演者林韋良帶來精采扯鈴表演揭開序幕，為選手加油，也讓現場選手與民眾鼓掌不停。

今年街頭藝人選手共1454組報名，比去年增加190組，其中有來自日本、英國、烏克蘭、泰國等國際街頭好手參賽，帶來各國特殊表演，像泰國傳統三線琴搭電子琴表演、重慶京劇、日本特殊吹奏樂器等，以及手碟、手指吹奏、非洲鼓、非洲舞蹈、梆子說唱等。

文化局指出全市共有1863名合格街頭藝人，92個開放場所，甄選錄取錄約5成。