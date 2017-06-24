返部落打造無毒農場 前原民會主委變身傑出有機農

以自然工法打造豬、雞的飼養環境，採光、通風之外，還廣用益菌完全發酵分解動物排泄物，讓外地參觀遊客聞不到臭味。（記者佟振國攝）

2017-06-24 18:18

〔記者佟振國／南投報導〕十年磨一劍！前行政院原民會主委瓦歷斯．貝林，2007年離開政壇，返回南投縣仁愛鄉老家務農，結合部落農民發展自然農業，10年來農場除了栽種有機無毒蔬果，更推廣至畜產養殖，飼養的豬、雞頭好壯壯，也建立銷售管道，在自然農業撐起一片天。

瓦歷斯．貝林早年從事農民運動，一路從地方民代進軍國會、入閣擔任原民會主委，10年前卸任，為照料母親與繼承父親的農園，毅然回老家仁愛鄉南豐村眉溪部落務農，發現部落土地環境正受農藥、化肥戕害，人與環境衝突愈演愈烈，小農生產的農產品，也常面臨銷售及市場剝削問題。

瓦歷斯．貝林決定結合部落其他農民成立「綠生農場」，採取無毒有機栽培，一年四季都有健康的蔬菜、水果供應，近幾年更推廣至禽畜養殖，以自然工法打造豬、雞的飼養環境，充分採光與通風，鋪設菌類、木屑，且向下深挖成發酵床，讓動物排泄物能完全發酵分解，成為作物的肥料，做到零污染。

當地山豬和桃園黑豬配種而成「混血豬」和雞隻吃的飼料也相當養生講究，瓦歷斯．貝林用艾草、當歸、肉桂、薑、蒜等天然材料製作營養液，添加豆渣、骨粉、玉米，靠天然飲食生產健康優質的肉品，並建立品牌「巴萊．豬」、「巴萊．蛋」，日前正式推出。

談起自然農業，瓦歷斯．貝林希望更多人參與，因此絕不藏私，願意公開分享作物栽培與禽畜飼養的技術，打造循環不息的農業環境，減少對土地與環境破壞，也希望部落小農生產的優質食材，能順利進到民眾家中的餐桌。