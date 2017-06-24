台科大畢業典禮 廖俊智：書念得多不是最重要

台科大24日舉行畢業典禮，典禮由在場的畢業生們一同高拋彩帶做為尾聲。（記者叢昌瑾攝）

2017-06-24 17:55

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台科大今舉行畢業典禮，上千位畢業生湧入體育館迎接人生下個階段。中研院院長廖俊智今受邀擔任畢業典禮演獎貴賓，他鼓勵在場畢業生，「最重要的不是書念得多不多，而是走一條對的路」，並在路上勇敢發問對的問題，遇到問題不要只是坐而言，要起而行，用熱情（Passion）去做每件事情，期許畢業生30年後再回母校分享精采故事。

台科大校長廖慶榮致詞時表示，台科大是國內技職大學的第一志願、同時也是教育部邁頂計畫的大學之一，現正朝亞洲一流科大邁進，在QS世界大學排名中位居第264名、全台第5，同時也在全球年輕大學排名第14名、台灣第1。廖慶榮說，盼台科大學生都能追求「共好」的理念，創造雙贏、互惠互利健全發展，並影響團員的每位成員也追求共好精神。

廖俊智今一上台先要求畢業生站起來向身邊父母致意，接著說，今天很開心，但他是為自己開心，慶幸自己不是生在這個年代，因為50年前台灣只有1200萬人口，現在卻有2300萬人，以前是一個家庭生3、4個小孩，現在是1個小孩給3、4個大人管，畢業不只是畢業，還要終身學習。

廖俊智說，很多大學生擔心自己一天到晚翹課，畢業前感到惶恐不安，但是人生最重要的不是書念得多，而是走對的路，他舉例，前中研院院長胡適就因教學思維不合傳統，而被北大學生要求撤換教師，當時他的學生傅斯年就說胡適書念得不多，走的路卻是對的。

廖俊智說，走上對的路方法就是要勇敢問對的問題，至於要問誰？他分享自身經驗，當初要接任中研院院長一職時，因為沒當過，所以就先Google「如何當中研院院長」，最後歸納出當一個領導人要以理服人。

談到身體力行，廖俊智回憶，10年前全球油價飆漲，全球都急於尋找新能源，當時全美各大研究機構都在籌組團隊，開始寫計畫報告，但自己當時覺得坐而言不如起而行，立即展開研究，最後透過生物方法合成好的生質能源。