梅雨創史上最高退房率 谷關業者加碼翻新吸客

谷關端舞節活動有肚皮舞孃帶來精采舞蹈。（記者李忠憲攝）

2017-06-24 18:17

〔記者李忠憲／台中報導〕知名谷關溫泉在921大地震及72水災重創，今年6月又來2波梅雨，許多遊客因此放棄外出，創下有史以來最高退房率。

谷關社區發展協會總幹事尹敬倫表示，社區飯店業績雖低迷加上遇到淡季，但大家仍不氣餒，趁此進行大翻修，甚至有飯店乾脆停止營運，所有飯店投入上億元，規模僅次於921地震後。

谷關溫泉飯店副總經理巫兆榮表示，飯店編列4千萬，並從8月中開始停止營業，預計在9月下旬重新開張。期間將大幅整修餐廳、70個房間，希望讓遊客有新的度假體驗。

神木谷飯店總經理羅進洲則說，今年原先投資3百萬裝潢客房，遇到梅雨狂下，致使預算超支150萬來修復設施。明治大飯店董事長林課洋說，這2年飯店周邊做了日式風格敲鐘祈福場景，今年還要花上千萬建設，才能不斷吸引遊客互動。

另外，交通部觀光局為幫助谷關產業度小月，推出2017端「舞」節活動，提倡到八仙山、谷關避暑才健康觀念，並祭出優惠專案，希望吸引遊客來避暑。

活動從今日開始，明日結束，現場除有熱情動感的「中東肚皮舞」快閃演出外，還有以當地五葉松汁製作的冰棒，免費送給遊客涼爽一下。到谷關泡湯或住宿也有相當多的優惠，歡迎民眾上各飯店官網查詢。