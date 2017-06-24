廢物利用！過期母乳皂意外改善孩童皮膚乾癢

2017-06-24 17:42

〔記者洪臣宏／高雄報導〕梁慧娟因育嬰母乳過剩，踏進手工皂領域，意外改善皮膚乾癢症狀，從此樂此不疲；郭櫻瑛是大樹區衛生所護士，致力推廣種子盆栽綠化空間，2人今天應邀擔任輔英科大「環保生活小尖兵」講師，分享生活經驗。

輔英科大今天邀請校友、家眷回娘家，並舉辦「環保生活小尖兵」活動，學員聆聽郭櫻瑛和梁慧娟解說後，依樣畫葫蘆DIY種子盆栽和手工皂，現場笑聲不斷。

郭櫻瑛閒暇之餘也擔任環保局、社區媽媽、舊鐵橋協會等種子盆栽講師，指導大家從美學認識植物。她表示，進入種子盆栽的世界約5年，從中認識到高雄行道樹從撿種子、處理種子、種子發芽以及探索植物的故事，她說，小小的種子盆栽可以療癒每個人的心靈。

梁慧娟現任輔英環境安全衛生中心技正，生完小孩返回職場，常常為了母奶冰存逾期傷腦筋，後來才與應用化學及材料科學系學生一起「廢物利用」製作母奶皂。

梁慧娟表示，她玩手工皂10年，過程跌跌撞撞，皂化過程因油品添加的量和種類不同，就會產出不同變化，遇到不懂就上網查、求教化材系老師加上自己摸索，如今手工皂、洗碗精、卸妝油、防蚊液等物品都能DIY完成。

梁慧娟說，使用自製手工皂後，皮膚乾癢症狀消失，一位姪女的異位性皮膚炎也獲得改善，讓她好有成就感，她很大力推薦產婦利用過剩母乳入皂，呵護寶貝肌膚。