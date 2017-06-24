30年1200萬遊客入園 原民園區週年慶活動今起展開

台灣原住民族文化園區今年成立30週年，週年慶慶祝活動今起展開，圖為來賓們共同引火傳承，宣告系列活動起跑。（記者羅欣貞攝）

2017-06-24 17:28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於屏東縣瑪家鄉的台灣原住民族文化園區，今年成立30週年，累計1千2百萬人次入園，回顧歷年來對原民文化保存的努力，園區規畫「歲月流轉．涓滴成河」原住民族樂舞發展脈絡特展，今天（24日）開展，也為30週年慶系列活動揭開序幕。

原住民族委員會原住民族文化發展中心主任曾智勇表示，園區成立於1987年，佔地42公頃，是台灣首座規模最大、族群特色最多元的戶外博物館，為感謝30年來海內外民眾的支持，園區規畫一系列慶生活動，除了首先登場的樂舞脈絡特展，重頭戲「南島原鄉16族敬天祈福活動」、「走過30靈動原舞晚會」，也將於7月15日舉行。

園區30年來共製作31支原住民各族群的樂舞，演出超過數萬場，今天在生活型態館登場的原住民族樂舞發展脈絡特展，即呈現部落原生樂舞時期、傳統樂舞整編時期、劇場與創作時期、國家樂舞劇團整備時期等4個不同階段的樂舞特色。

30週年慶揭幕前，原發中心副主任浦忠義即帶領園區同仁、族人共26人，組成祈福報信隊，登上北大武山報信，祈求上天保佑、祖靈祝福之火，今天揭幕式就由吟唱古謠的勇士將祝福之火帶進場，再由曾智勇與原鄉鄉長等來賓傳承、引火，宣告「藝饗30藝術節」週年慶起跑。

喜迎30週年，園區也將於7月15日至8月15日，為期1個月，開放民眾免費入園，請遊客把握機會。