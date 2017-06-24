東勢林場昆蟲季登場 歡迎親子遊山林

東勢林場將舉辦昆蟲季系列活動。圖為場內的獨角仙。（東勢林場提供）

2017-06-24 17:14

〔記者李忠憲／台中報導〕東勢林場遊樂區昆蟲季7月登場！林場為迎接暑假假期，7月開始舉辦「2017東勢林場森林好好玩豐趣營」系列活動，包括「森林豐趣營」闖關遊戲，以及「東勢林場昆蟲生態之旅」、親子露營等活動，完成關卡更可兌換精美小禮物，歡迎民眾前往參加，享受森林浴。

中部知名森林遊樂區東勢林場每年7、8月是昆蟲最活躍的時候，炎炎夏日上山避暑總是許多民眾最喜歡的假日活動。林場為配合即將到來的昆蟲季，將舉行為期2個月的「森林好好玩豐趣營」系列活動，邀請暑假親子前往。

東勢林場表示，平日推出2天1夜2日遊「東勢林場昆蟲生態之旅」活動，含1宿2餐、門票、DIY材料費等，活動全程皆有解說員帶領，可以浪漫夜遊林場，體驗夏夜山上沁涼與寧靜，並讓小朋友認識獨角仙、鍬形蟲等的生活型態。另外，週六也舉辦親子露營活動，2人或4人同行都有優惠，是暑假期間親子另類的度假選擇。

東勢林場說，遊客只要購票入場就可拿到「森林豐趣營闖關地圖」，闖關完成蓋章後就可兌換精美小禮物。現場每晚7、8時均有定時夜間昆蟲生態導覽，假日還有趣味遊戲和定時導覽解說及街頭藝人表演，詳情可上官網查詢。