高市6海灘岸際救援協勤站今天啟動 力拚0事故

2017-06-24 17:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕暑假將屆，進入水上活動旺季，高市消防局結合義消及民間救難團體，昨天起在林園、旗津、梓官、彌陀、永安、茄萣等6個高風險海域設置「岸際救援協勤站」，達成水域零事故目標。

高市消防局表示，「岸際救援協勤站」會派駐人力、救生器材設備，於例假日時加強岸際巡邏，運作至9月3日止。

高市消防局就103至105年溺水資料統計，發生原因以浮屍19.3件最多，自殺19件居次，地點以溪河（圳）35.7件最多，其次為海域8.7件，8月份發生溺水8件最多，7、9月各6件次之，從年齡層分析，65歲以下37.3件最多，65歲以上有9件。

岸際救援協勤站地點有旗津區觀光市場大客車停車場前海灘、林園區中芸鳳芸宮前海岸、梓官區蚵仔寮漁港南側海灘、彌陀區濱海遊樂區、永安區新港漁港北側海灘、茄萣區海岸復育防風生態公園。

參加單位有高雄市義勇消防總隊高台水上救生隊、水中救生義消分隊、中華民國紅十字新高雄分會、高雄市水上安全救生協會、高雄市海上救生協會、中華民國水中運動協會、高雄市淨海水中運動協會、高雄市大高雄水上救生協會、高雄市防災協會、高雄市海上救難協會、中華民國紅十字會高雄市分會、高雄市高縣救難協會、高雄市潛水救難協會及高雄市警光潛水救難協會共14個單位。