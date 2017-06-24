「生活自由式」開展 邀民眾體驗「日常想像」美好

2017-06-24 17:19

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕日復一日的忙碌工作，讓你對日常生活還存有哪些想像？國立台灣美術館、藝術銀行，於新竹規劃3個月的藝術展「生活自由式」，店面空間搖身一變，成為新世代藝術家的展演場域。

富宇建設提供位於光埔重劃區的3個店面，分別做為主展場、藝術家工作室及個人展覽空間，藝術家將不定時出現在工作室，觀眾也隨時都能透過魚眼看到藝術家的創作過程，「希望可以給住戶一個有溫度、溫暖的家，也希望可以為社會帶來向上、向善的力量。」

「生活自由式」展覽分「日常」與「想像」兩個子題，「想像」展區特別邀請4位新竹在地藝術家：呂小涵、林瑋萱、邱掇及徐夢涵以個展及駐點創作形式共展出49件作品，並且透過讓觀眾窺視藝術家的工作室，了解藝術家創作的日常與自己生活中的各種想像，經由出奇不意的互動，為展覽創造意外的驚喜與可能。

「日常」展區則展出王晧廷、杜建旻、邱雍晉等13位藝術家15件作品，並提出5種生活議題，分別為：「生活中的無重力狀態」、「放空有助心靈健康？」、「工作中，有一半是不情願，剩下的另一半是『想回家』？」、「喝的不只是咖啡，更是情感」及「渡假心情」。

「生活自由式」比一般藝術展多了觀眾互動的形式，也讓觀眾從共鳴中找到屬於每個人的「自由式」，希望透過這場公開性質的藝術展覽，拉近住戶與藝術之間、住戶彼此及人與人之間的距離，也讓台灣有才華的藝術家能有更多可以發揮的平台。

「生活自由式」展期自6/21起9/24日止，期間規劃多場由藝術家講座與DIY活動，邀請觀眾與藝術家共同體驗「日常想像」的各種美好。