中市消防局拍「91去哪兒」微電影 笑諷濫叫救護車

2017-06-24 16:54

〔記者何宗翰／台中報導〕挖鼻孔流血、踢球扭到腳、酒醉不舒服，那就…叫救護車吧？台中市消防局拍攝微電影「91去哪兒」，用諷刺的手法描述一名救護常客，只要身體稍有不適就撥打119請求協助，讓救護人員疲於奔命，微電影請來消防員「海嘯法師」許書旭擔任主角，誇張的表情讓網友留言：「我怎麼一股感覺想打他！」

消防局日前推出「DACPR -- 通話少年」微電影，跟上電視劇「通靈少女」話題一炮而紅，短時間內瀏覽人數就超過10萬大關，趁著熱潮推出「91去哪兒」，由曾扮演「海嘯法師」拍攝火災逃生影片的水湳分隊隊員許書旭為男主角，替代役男賴禹諾導演、後製，指揮中心股長凃政宏製片。

「像酒醉的，其實每個消防隊都有固定客戶在」許書旭說，這些人的「回客率」特別高，只是喝完覺得暈、不舒服就想叫救護車，或者躺在路邊，就有人幫他報案；轄區有一個人，晚餐就會喝一點，喝完不舒服就想去醫院，只要看到地址就知道大概是誰，到場就能精準描述他的症狀，「幾乎只要上班就會遇到，只能說是一種沒有辦法抗拒的緣分！」

消防局長蕭煥章表示，據衛福部統計，緊急救護送醫個案中約有20%屬於輕症，建議自行搭乘交通工具或請家人親友載送就醫即可，過去消防局救災救護指揮中心受理的救護案件中，因流鼻血這類誇張理由求救的情形確實層出不窮，希望透過微電影提醒民眾勿抱持「我有就醫需求就打119」的錯誤觀念。