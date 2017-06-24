馬英九下鄉與家扶兒同樂 現場「攔轎喊冤區」冷清

2017-06-24 16:28

〔記者顏宏駿／彰化報導〕前總統馬英九今天下午到彰化家扶二林服務中心與家扶兒相聚，警方依往例加強維安，也設「意見表達區」，不過1個多小時下來，沒有「半個人」前來。

警方說，過去總統下鄉，經常引來民眾陳情抗議，為了不讓民眾「失望而歸」，警方都會在現場設「意見表達區」，警方受理民眾陳情，再將意見傳達給「相關單位」。

警方說，過去總統下鄉，經常會有人「攔路喊冤」，也有人經過現場才知總統蒞臨，會想要突破警戒線向總統表達個人意見，這對維安造成莫大的壓力，因此警方特地設這個「意見表達區」，雖然馬英九已經卸任，但難保會有人現身陳情，因此他們仍在現場設點。

彰化家扶二林服務處今天舉行「新台灣人小學堂」期末感恩會，馬英九當起神秘嘉賓，跟學童們一起聊書法和國際援助。

馬英九說，早年台灣經濟力較弱，「美援」非常重要，後來中美斷交，台灣失去美援，但台灣的經濟也逐漸上來，「擺脫美援更自強」，透過社會福利團體和政府的力量，援助需要幫助的小孩，現在國內被認養的小孩就有10萬人，台灣人透過世展會等單位認養的國外貧童就有24萬人。

馬英九也下場與家扶兒共同揮毫，共同寫下「無窮世代」四個大字，馬英九說，書法不僅是書寫的方式，也是一門藝術，練習書法，好處無窮。