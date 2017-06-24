高市本週9場徵才活動逾1200個職缺，等您來應徵！（記者黃建華攝）

2017-06-24 16:46

〔記者黃建華／高雄報導〕下週高雄市政府勞工局訓練就業中心辦理9場徵才活動，提供1264個工作機會，類別涵蓋製造業、餐飲服務業及清潔保全業等，還未找到理想工作的求職朋友請踴躍應徵！

6月27日（二）舉辦2場徵才。下午2時，「臺鑫食品冷凍事業、金信昌實業、新倡發工業」在岡山就服站招募18名作業員、行銷美編人員，都是路竹、彌陀及岡山區的在地職缺。下午2時30分，楠梓區公所由「安心食品、裕鐵企業、燁聯鋼鐵、燁興企業、恩智浦半導體」等17家廠商，徵求儲備幹部、業務專員及會計等682人；其中燁聯鋼鐵及易華電子招募工程師月薪29K-37K，歡迎民眾參與！

6月28日（三）舉辦2場徵才。上午9時30分，在勞工局由「中盈實業、博御興業、鑫清環保科技」等5家廠商，共同釋出91個工作機會。下午2時「頎邦科技、圓隆系統科技」在三民就業服站，聯合招募55名員工。

6月29日（四）下午2時也有2場徵才。左營就服站由「中鋼保全、群創光電」等7家廠商，提供142個工作機會；另外「統一超食代、雙鏌工業、文禾工業」等4家廠商，在鳳山就服站聯合招募78人。當日下午2時30分在三民區基督教福氣教會，「上校基業、康乃馨居家清潔、享溫馨旅行社」等4家廠商招募排報人員、網站美編及會計等87人。

6月30日（五）上午10時，韓式餐廳「涓豆腐」在勞工局招募儲備幹部、時薪人員15人。同日下午2時，「信屹企業、柏緯鐵工」等4家廠商在鳳山就服站聯合招募96人。