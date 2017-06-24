全國最大南瓜賽 苗栗「南瓜王子」靠平常心奪冠

2017-06-24 16:07

〔記者葉冠妤／新北報導〕全國大南瓜評鑑比賽今於淡水金色水岸廣場舉辦頒獎典禮，今年由苗栗頭份「南瓜王子」徐滄浩以868.96斤的大南瓜勇奪全國重量組冠軍，不但打敗往年的4連霸霸主，更比去年冠軍足足多了213斤。

徐滄浩說，他曾走火入魔一心求勝，給南瓜聽音樂、燒蚊香、吹風扇甚至蓋棉被，如今心境已轉，改以平常心種植南瓜，「過程高興最重要，為比賽種反而有壓力！」

有「南瓜王子」之稱的徐滄浩，時常征戰各大南瓜賽，還曾赴德國參賽獲獎，是台灣大南瓜的紀錄保持人，今年再締造新紀錄，種出868.96斤的南瓜，今特地北上受獎，並展示他的得意作品，徐滄浩說，自己研發、種植南瓜30年，頻繁與世界各地的南瓜達人取經，問他冠軍是如何煉成的？他的回答卻頗有禪意。

徐滄浩說，除培育土壤環境、通風、防雨等基本功，「要種出大南瓜，心態很重要。」有時候為求勝，起了得失心，天天賣力施肥、澆水，反而照顧過度，若能平常心以待，看重的是種植過程的樂趣，心中無輸贏。

現在說得輕鬆，但徐滄浩坦言自己歷經過走火入魔的階段，給南瓜聽音樂、吹風扇、燒蚊香、蓋棉被樣樣來，後來轉念頓悟，才開始懂得享受種植大南瓜的趣味；他說自己常向德國友人請益，每天拍照、寫紀錄給朋友，相互切磋、討論，「交對朋友也滿重要的。」

新北市副市長葉惠青表示，近幾年新北市種植南瓜的農友越來越多，從101年的46公頃，到今年已逾100公頃，每年舉辦的南瓜評鑑，則是全國最大規模的比賽，參賽件數逐年上升，來自全國各地的農友藉此技術交流，藉此也推廣南瓜系列產品，今年的大南瓜展示將至明天（25日）下午5點止，歡迎民眾來跟大南瓜合影留念，現場還有農夫市集、南瓜料理試吃等活動。