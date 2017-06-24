屏東香蕉下港上名聲 促銷活動人潮掃貨

2017-06-24 16:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府、縣農會及產地農民團體共同舉辦的「屏東香蕉促銷活動」，今天上午10點起在縣府南棟大樓戶外廣場登場，推出香蕉買一送一、香蕉牛奶免費喝及打卡送香蕉，吸引大批人潮，還有外縣市民眾特地來捧場。

活動雖從10點才開始，但不到9點現場就湧現排隊人潮；「真的太多人了啦！我今天只帶10箱耶，哪裡夠賣？ 」，參與活動的迦登合作社老闆娘陳卉蓁，清早就起床備貨，一到現場看到排隊人潮不禁驚呼，備好的10箱香蕉，開賣不到半小時就銷售一空，趕緊又請人再多載10多箱來，但也是立刻被掃空，不到2小時就賣了將近400公斤的香蕉。

永信合作社則是父女聯手，爸爸負責開小貨車來回載送及補貨，女兒則專心賣香蕉，也是賣到手軟，一個上午就補貨3趟，足見消費者的熱情；屏縣府農業處表示，蕉價逐漸回穩，零售價已來到1台斤20元，民眾購買力道強，看到優質的屏東香蕉，不問價錢，只要看中哪一串，就直接掏錢購買，一次買10斤以上大有人在。

台灣香蕉種植面積1萬6千公頃，產量約25萬7千公噸，其中屏東香蕉種植面積近4千公頃，產量約5萬8千公噸，不管是面積還是產量都居全台之冠。

農業處建議，夏天到了，若因天氣太過炎熱沒食慾，或許可考慮先來根澄黃的屏東香蕉，既營養又有飽足感，再加上一點變化，做成香蕉牛奶或是香蕉煎餅，都是不錯的選擇。