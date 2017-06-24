接生9娃 疏散400名醫院傷患 新北2消防員獲選十大傑出救護員

2017-06-24 17:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕台灣急診醫學會每年從各地消防局選拔年度「十大傑出救護技術員」，彰顯優秀救護技術員的辛勞貢獻；其中新北市消防局海山分隊「救護王牌」劉己立及頂埔分隊「好孕推手」黃煒翔分獲第3名及特別獎殊榮，在全國諸多直轄市、縣市中，新北消防局就上榜2名，4年來已有6人上榜，代表對第一線救人的救護技術員的鼓勵。

劉己立與黃煒翔都是高級救護技術員（EMT-P），得以在線上救護時，提前將患者生命徵象、心血管等指數傳到院方急診室，經由當班醫生判斷，在患者送抵急診時，及時給予正確救治，提高生存活率；從到院前救護，到院中提供病情判讀及到院後接手急救，高級救護技術員、醫護，串起整個生命之鍊，這也是新北市消防局11年來致力的救護目標。

新北市消防局主任秘書陳國忠說，要在全國頂尖救護技術員中脫穎而出，除要參與重大的救護、救災，更要具備精湛救護技術，及熱忱的心；而新北市目前有478名高級救護技術員（EMT-P），堪稱全國數量最多，而新北市的救護量更是連年成長，105年高達19萬2403件，105年的到院前失去呼吸心跳（OHCA）患者的康復出院率，也從104年的6.17%上升至7.03%，提供民眾們全方位救護服務。

32歲的劉己立，警專22期畢業，服務11年，他榮獲今年「十大傑出救護技術員」第3名，他也是新北消防局緊急救護教官，除了一身救護好本領之外，豐富專業知識也是獲獎的主因；他不但擔任EMTP教科書的編輯委員，更曾在亞東醫院急診室機房火警時，疏散400名病患時，擔任大傷（指揮）官，調派、指揮疏散得宜，讓近400名大傷患者全身而退，沒有一人受傷。

獲得特別獎的黃煒翔今年31歲，警專23期間畢業的他，在10年消防、救護生涯中，就碰上的9次的孕婦急產，許多資深消防員到退休，都沒碰過急產，偏偏讓黃煒翔碰上9次，而且都順產，好孕的他成為名符其實的「接生公」；而愛家的黃煒翔不但與妻子育有2子，本身也在攻讀博士。