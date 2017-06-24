封街辦咖啡趴 國姓老街飄香遊客飽口福

2017-06-24 15:53

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉「咖啡風情樂逍遙」活動，今於國姓老街登場，公所特別封街邀集國姓在地咖啡業者齊聚設攤，現場散發濃濃咖啡香，民眾自備杯子就能免費品嚐各家產品，不少「咖啡控」實地品嚐後十分滿意掏腰包購買，買氣熱絡。

國姓鄉公所與泰雅渡假村聯合舉辦「咖啡文化季」，其中咖啡產業促銷活動，今天在國姓老街客家文化展演場展開，現場有農夫市集，鄉內近30家咖啡業者齊聚交流，大力推廣自家產品。

咖啡豆現場實地研磨、沖泡，讓老街飄揚香醇咖啡香，不論是傳統水洗或特殊蜜處理咖啡豆，民眾自備杯子就能免費品嚐各家咖啡產品，現場還有爵士音樂演出，讓遊客享受悠閒咖啡時光。

鄉長丘埔生表示，國姓鄉咖啡面積、產量皆為全國之冠，品質更率先推動產地認證制度，參加農民須通過310項無農藥及赭麴毒素檢驗，並通過專業杯測試評鑑，才能取得認證，過程繁瑣嚴格，無法阻擋農民進步的決心，原本只有2個咖啡產銷班，目前已擴增至3個班，許多在地咖啡農第2代返鄉接班，在地經營特色咖啡館，經常有車隊來群聚交流，享受悠閒時光。

至於「泰雅蓮花季」也將於7月1日登場，佔地3公頃的蓮花池栽種20多個品種蓮花，陸續盛開，當天園區特別開放全國遊客於上午11時前免費入園。