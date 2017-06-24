認養人表揚前夕遭祝融 家扶獎牌送加護病房集氣

2017-06-24 16:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕家扶基金會明日將於新北市舉辦「2017年全國扶幼感謝暨表揚大會」，南台中家扶中心共有6位個人及團體獲表揚。

20年認養人劉如君母女等待奇蹟

家扶基金會舉辦全國扶幼感謝暨表揚大會，就是感謝全國各地長期國內外兒童認養人、家扶中心扶幼委員、扶幼楷模、兒保楷模等愛心人士。

劉如君是20年國外認養人，一直默默行善，連先生都不曉得她有認養20年的毅力，相當感佩她在繁重的工作和家務中，竟還能抽出心力做公益。

原本如君與家人已經計畫好要一起北上共享榮耀，卻因家中一場大火變卦，如君為了救兩個女兒，犧牲自己逃生的機會，如君和小女兒受到嚴重嗆傷，兩人目前仍在加護病房尚未脫離險境，主辦單位已先將如君的獎牌送到醫院，為她和小女兒集氣祈福，家人們也都以她的善行為榮，希望能集合大家的祝福，讓奇蹟出現。

舞蹈老師官幸華則是10年認養人，她在踏入職場後，陸續認養3名國外及2名國內的弱勢孩童，她覺得自己才是被小孩施恩惠的人，感謝小孩給她力量走過人生幽谷。

南台中家扶中心扶幼委員陳伯文已80歲高齡，認養善行至今邁入第31個年頭。陳伯文用父親之名，認養家扶小孩超過30年，是家扶的永久認養人。

弘光科大餐旅系連續6年總動員

南投地方法院觀護人室主任調查保護官李錦松，自民國97年開始擔任南台中家扶中心的兒保委員，後轉任中心的專業諮詢委員至今，並擔任中心的專業諮詢委員會召集人，李錦松保護官10餘年來致力於兒童少年保護及輔導，犧牲假日不以為苦，義務提供中心兒少服務，造福許多受虐迷失的兒少。

團體兒保楷模是「清一色牛肉麵」，長期關懷弱勢不遺餘力，除每月招待弱勢孩子享用美味餐點，更是南台中家扶中心的兒保好鄰居，加入「愛心待用餐」行列，讓有需要的民眾能獲得一餐飽暖。

「弘光科技大學餐旅管理系系學會」則是榮獲團體扶幼楷模的肯定，在南台中家扶每年舉辦兩次的跳蚤市場義賣活動中，系學會連續6年全體總動員，在助理教授鄭錦慶帶領下，同學們熱情響應，利用課餘時間自製包子饅頭販售，每次品項也都不同，除了校內教職員透過團購力挺，近90名的學生和幹部皆出席跳蚤市場幫助義賣，所得全捐給南台中家扶，共同關懷弱勢家庭與兒童。