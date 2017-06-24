藝人郭彥甫愛上台東 作畫帶人旅行

2017-06-24 15:07

［記者黃明堂／台東報導］藝人郭彥甫到台東拍戲，愛上台東，利用空檔作畫，27幅作品今天起在THE GAYA HOTEL樓層電梯口展出，8大主題分享他的旅行見聞。

THE GAYA HOTEL從2到9樓的每個樓層，電梯一打開，都可看到巨幅畫作，有台東的大海、熱氣球、南島文化等等，運動主題有奧運5輪與楊傳廣的運動英姿。

這是郭彥甫首度與酒店合作，從去年冬天到今夏，以半年時間長達半年時間，每天從早上7點到到黃昏在專屬畫室全心創作，產生27幅以壓克力與油彩為媒材的畫作。

GAYA執行長江俊嶙表示，選擇素人藝術家郭彥甫於酒店空間內創作，主要在於他喜愛台東、熟悉台東，能多面向將此資源轉換為作品，他雖長期在演藝圈發展，卻依然執著繪畫，長期運動的習慣也未曾懈怠，身上所散發出來的生活美感，更讓人願意與其攜手與THE GAYA HOTEL成長。

郭彥甫在演藝圈發展的同時，在藝術創作上無師自通，他說，此批畫作想帶給旅人的是「直覺與感受」，而非具象的「畫作」，讓旅人先透過視覺，感染休閒度假放鬆的情緒，先放鬆再吸收，才能真正享受酒店所帶來的各式服務，並透過旅行找到意義，回到生活中重新出發。

每樓層約有3至4幅，依次主題如下：2樓人文主題、3樓運動主題、4樓南島風格、5樓豐收季節、6樓綠蔭之夏、7樓旅人系列、8樓海邊系列、9樓熱氣球系列。